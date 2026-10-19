Campobasso: camion, tir e trattori in centro per la protesta di autotrasportatori e agricoltori

(LaPresse) – Camion, tir e trattori hanno raggiunto il centro di Campobasso per la manifestazione degli autotrasportatori e degli agricoltori contro il caro carburanti e l’aumento del costo della vita. I mezzi pesanti sono arrivati in corso Bucci, provocando notevoli disagi alla circolazione. I manifestanti, molti dei quali indossano gilet gialli, espongono slogan come “Anche il Sud è Italia”, “Il lavoro che muove l’Italia” e “Agricoltura è vita”. La protesta si svolge pacificamente, sotto il controllo delle forze dell’ordine presenti sul posto. Intanto cominciano a essere evidenti anche le conseguenze dei blocchi sulla distribuzione delle merci. In diversi supermercati del Molise – in modo particolare a Termoli – si registrano seri problemi di approvvigionamento, con scaffali vuoti soprattutto nei reparti di frutta, verdura e prodotti da forno, ma le difficoltà riguardano anche altri generi alimentari.Le mancate o ritardate consegne sono legate alle difficoltà nei trasporti provocate dalla mobilitazione che da giorni interessa il Molise e le regioni meridionali, in particolare la Puglia. Cresce la preoccupazione per il rifornimento dei punti vendita qualora i blocchi dovessero proseguire.