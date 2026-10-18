Albania, tensioni e scontri con la polizia nel quinto giorno di proteste degli studenti

Quinto giorno consecutivo di scontri tra manifestanti e polizia in Albania nell’ambito delle proteste degli studenti, che a Tirana sabato si sono uniti alle proteste dell’ampio movimento anti-governativo dei cosiddetti ‘fenicotteri’. I giovani dimostranti hanno lanciato pietre contro un cordone di polizia davanti al ministero dell’Istruzione e la polizia antisommossa ha risposto con gas lacrimogeni e idranti. Mercoledì i manifestanti avevano attaccato edifici governativi, banche e attività commerciali, con un bilancio di decine di feriti. Gli studenti chiedono riforme nel settore dell’istruzione e si sono uniti al cosiddetto ‘movimento dei fenicotteri’, che protesta da mesi per opporsi a un progetto immobiliare turistico costiero legato al genero di Donald Trump, Jared Kushner, e chiede le dimissioni del premier albanese Edi Rama.