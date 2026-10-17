Festa del cinema di Roma, tributo a Mollica nel giorno di Fellini

(LaPresse) “Andare a incontrare Fellini è una cosa meravigliosa e c’era una cosa sicura che accadeva sempre: tornavi a casa migliore di come eri uscito. Per tutto quello che avevi imparato, per tutto quello che avevi vissuto, per tutto quello che avevi capito della vita.” Nel giorno del ricordo di Federico Fellini, la Festa del cinema di Roma ha voluto omaggiare Vincenzo Mollica che nonostante le difficoltà ha voluto essere presente alla proiezione del documentario: “Ultimo Fellini” di Gianluigi Attorre. “Fellini usava dei nomignoli per tutti, ne aveva uno anche per me- ricorda Mollica – .mi chiamava Vincenzino. A seconda della giornata, se poi avevo mangiato un po’ troppo, Vincenzone. È stato la persona più importante che abbiamo conosciuto e incontrato io e la mia famiglia. Ci ha regalato solidarietà, bellezza, speranza. Il modo di vivere giusto come andava vissuta la vita. Questo ci ha regalato Fellini, regalato a tutti noi, un modo di vivere che valesse la pena che questa vita avesse ancora un bel valore. E lui continua a darglielo, sempre.”