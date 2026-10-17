Festa Cinema Roma, Milo Manara ricorda Fellini: "Deformava i nomi di tutti, io ero Milone”

(LaPresse) “Deformava i nomi di tutti, io ero Milone”. Il celebre fumettista Milo Manara ricorda Federico Fellini alla Festa del Cinema di Roma nel giorno dedicato a uno dei miti della storia del cinema. “Ognuno aveva il proprio Fellini, è vero questo. Perché poi lui ci teneva a creare un rapporto esclusivo. Per esempio amava molto deformare i nomi. Io ero Milone, ma Nicola era Nicolino. Cioè tutti i vari nomi delle varie persone che sono entrate in contatto con lui, erano deformati. Ma perché lui ci teneva a chiamarti solo lui in un certo modo, in modo che ci fosse uno uno spazio esclusivo, appunto”.