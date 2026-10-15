Ucraina, Zelensky: "Trump si sta schierando dalla parte sbagliata della storia"

Rapporti sempre più tesi tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump, con il presidente degli Stati Uniti che prima ha siglato un accordo sul diesel con Vladimir Putin e poi ha esortato l’Ucraina a scegliere un nuovo leader. “È doloroso quando il presidente Trump sceglie una parte, non la nostra. Ma per noi va bene che si mantenga neutrale. Tuttavia, se si rimane neutrale, bisogna restare neutrale. Non schierarsi dalla parte sbagliata”, ha affermato il presidente ucraino intervistato dal giornalista e conduttore tv britannico Piers Morgan. “Penso che i suoi consiglieri abbiano torto. Non so chi lo stia spingendo a non schierarsi dalla parte giusta. Questa non è la parte giusta della storia”, ha aggiunto.