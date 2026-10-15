Ex Ilva Genova non chiude, Silvia Salis: "È un primo passo ma c'è ancora lavoro da fare"

Silvia Salis ha partecipato al Forum Nazionale Giovani Imprenditori di Confcommercio, a Milano. “Li voglio ringraziare per il loro coraggio, c’è tanto bisogno di giovani imprenditori in questo Paese”, ha detto la sindaca di Genova che poi è stata interpellata da una giornalista in merito alle prossime elezioni amministrative a Milano. “Mario Calabresi come possibile candidato sindaco a Milano? Mi piace molto”.

Non è mancata la domanda sull’Ex Ilva di Genova che non chiuderà e continuerà a produrre. “Noi come amministrazione siamo a fianco dei lavoratori dal primo giorno, in questa prima fase è un primo passo ma c’è ancora lavoro da fare“, ha detto ancora la prima cittadina. Infine una cronista le ha chiesto della privatizzazione dell’aeroporto di Genova e della possibilità del Comune di acquistare delle quote. “Se ci sarà l’opportunità e la necessità lo faremo, capiamo le condizioni e vedremo”, ha affermato.