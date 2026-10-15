Bonelli: “Di fronte alla povertà, il governo fa debito per 22 miliardi per acquistare armi”

“Il governo Meloni ha reso l’Italia più povera e più ricche le rendite finanziarie, banche e società energetiche. In Italia 5,4 milioni di persone vivono in povertà assoluta. Il nuovo rapporto Istat sulla povertà nel 2025 conferma una situazione particolarmente grave per i minori: oltre un milione e 136mila bambini e ragazzi, pari al 12,5%, vivono in povertà assoluta. Sono 656mila le famiglie con figli minori in questa condizione, l’11,2% del totale”. Lo dichiara Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde. “Di fronte alla povertà, al caro energia e agli stipendi più bassi in Europa, il governo Meloni fa debito per 22 miliardi di euro per acquistare armi. Una follia e il documento di bilancio conferma politiche che non vanno nella direzione di tutelare gli interessi degli italiani che tra le altre cose nell’ultimo trimestre hanno subito l’aumento della pressione fiscale che è arrivata a 43,5%”, conclude.