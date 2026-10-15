Alluvione a Istanbul: almeno tre morti, case e strade allagate

Un violento acquazzone ha allagato le strade e causato la morte di almeno tre persone a Istanbul, in Turchia. Abitazioni, attività commerciali e sottopassaggi sono stati sommersi da acqua e fango. L’ufficio del governatore della città ha segnalato quattro dispersi e oltre 2.700 persone, rimaste bloccate, sono state evacuate in sicurezza. L’agenzia meteorologica turca ha previsto ulteriori piogge su Istanbul e l’area circostante nei prossimi giorni. Secondo il Comune metropolitano, in alcune zone sono state registrate le precipitazioni più intense dal 1985.