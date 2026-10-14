Regno Unito, affetta da SMA la Baronessa Campbell torna a parlare grazie all'IA

La baronessa Campbell di Surbiton, membro della Camera alta del Parlamento britannico, è affetta da atrofia muscolare spinale (SMA). Ha quindi presentato ai suoi colleghi la sua nuova voce generata dall’intelligenza artificiale, dicendo: «Ebbene, miei signori, vi presento la baronessa Campbell versione 2». Campbell non è nuova a infrangere le tradizioni, soprattutto nel suo ruolo di forte sostenitrice dei diritti delle persone con disabilità. Campbell è orgogliosa della sua voce sostitutiva generata dall’intelligenza artificiale, che, come spiega, è stata realizzata ricreando i suoni delle sue precedenti interviste.