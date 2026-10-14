Napoli, presentata “Health System Under Attack: la salute sotto attacco”

Si è svolta a Napoli, nella Sala del Lazzaretto dell’Ospedale della Pace, la conferenza stampa di presentazione del convegno “Health Systems Under Attack”, organizzato da Sanitari per Gaza Napoli. “La salute è sotto attacco a livello globale nei conflitti, quindi nei contesti di guerra, dove non si rispetta più neanche il diritto internazionale umanitario, come abbiamo visto a Gaza e nella guerra in Libano. Quello che sta succedendo a Gaza non è così lontano da noi: c’è un tema che ci unisce tutti, e cioè il tentativo di impedire alle persone di curarsi. Gaza non è solo una questione umanitaria, ma politica, ed è un po’ lo specchio di quello che sta succedendo anche in altre parti del mondo e anche da noi”, affermano i sanitari.