Intesa Sp, presentata campagna 'A mano a mano' con Sergio e Pietro Castellitto e Roberto Bolle

Si può spiegare che cos’è una banca, oppure mostrarlo. Con ‘”A mano a mano‘, la nuova campagna istituzionale, Intesa Sanpaolo sceglie la seconda strada: invece di raccontare che cos’è la banca fa vedere gli effetti concreti del proprio lavoro accanto ai clienti e al Paese: in una casa, in un’impresa, in una biblioteca, in un museo, in una sala di controllo. Storie diverse, con un punto in comune: la vicinanza di Intesa Sanpaolo. Il filo del racconto è affidato a Sergio e Pietro Castellitto, padre e figlio per la prima volta insieme alla regia. La complicità è uno degli elementi centrali della campagna e ne incarna l’idea di fondo: insieme si costruisce qualcosa di concreto. Tra i due c’è un affetto scanzonato, vivace, fatto di gesti, battute e sguardi che chiunque riconosce nella propria famiglia, ed è attraverso questo legame che lo spettatore entra nel racconto. Tra i protagonisti spicca anche Roberto Bolle, ambassador di Intesa Sanpaolo, ritratto nelle sale di Galleria Borghese a Roma per il capitolo dedicato all’arte e alla cultura, e Ciccio Graziani con i ragazzi della società sportiva ‘Olmoponte Santa Firmina’ di Arezzo, il progetto di calcio integrato e inclusivo sostenuto dalla Banca. Il film non ha voce narrante: a parlare è solo la musica. “A mano a mano”, scritta nel 1978 da Riccardo Cocciante e Marco Luberti e resa celebre dall’interpretazione di Rino Gaetano, è reinterpretata da Mina. “E’ una campagna speciale, fatta insieme a persone speciali, non sono solo i protagonisti ma tutti quelli che ci hanno lavorato. È una campagna che serve a far vedere come Intesa Sanpaolo crede nel paese, crede nell’accompagnare le persone, perché poi le persone sono la cosa più importante”, ha dichiarato Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and Communication Officer Intesa Sanpaolo, a margine della presentazione del nuovo spot istituzionale. “Abbiamo voluto rappresentare le attività artigianali, le attività produttive, ma anche il sociale, la cultura, il bello – racconta – sono sei spot, abbiamo la fortuna di avere la musica che viene cantata da Mina, una canzone piuttosto nota che è stata fatta da Cocciante, rilanciata in modo importante da Rino Gaetano. L’altra cosa interessante è il team che abbiamo messo insieme, una serie di persone, oltre ai protagonisti, che ci hanno aiutato a far sì che questa pubblicità venga fuori nel modo migliore. Siamo una banca che accompagna le persone il più possibile, che coincide esattamente con il paese”, è il messaggio finale che Lucchini ha voluto sottolineare.