Comunali Milano, Alemanno: “Centrodestra incapace di fare un nome, al ballottaggio andremo noi”

“La candidatura di Burgio si sostiene da sola perché è l’uomo giusto al posto giusto, in una città in profonda crisi di sicurezza e che ha dimostrato di essere una specie di Mecca di tutti i clan etnici possibili, una persona che garantisce ordine e sicurezza e che ha esperienza, è il sindaco giusto. Credo che sia una proposta forte e molto significativa di Futuro Nazionale che si scontra con l’incapacità del centrodestra anche solo di fare un nome”. Lo ha detto l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, a margine di un incontro a Milano con il candidato di Futuro Nazionale Carmelo Burgio. A chi gli chiedeva se, qualora il centrodestra dovesse scegliere il candidato sindaco attraverso le primarie, i vannacciani potrebbero parteciparci, Alemanno ha chiuso ogni possibilità: “Assolutamente no. Ci vorrebbe un invito, ci vorrebbe un accordo di programma col centrodestra, quindi è impensabile. Abbiamo il nostro candidato e arriveremo noi al ballottaggio e poi sarà il centrodestra a fare una scelta”.