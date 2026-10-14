Albania, scontri a Tirana tra manifestanti e polizia: fiamme in strada

Secondo giorno di scontri in Albania nelle proteste degli studenti, che si sono uniti alle manifestazioni antigovernative che proseguono da mesi scoppiate per opporsi a un progetto immobiliare costiero legato al genero di Donald Trump, Jared Kushner. Agenti in tenuta antisommossa si sono scontrati con i giovani, che hanno eretto barricate per le strade della capitale Tirana utilizzando bidoni della spazzatura in fiamme. I cortei sono iniziati per contestare il sistema di istruzione pubblico albanese, ma successivamente gli studenti si sono uniti al cosiddetto ‘movimento dei fenicotteri’ che chiede le dimissioni del premier albanese Edi Rama. Il movimento di protesta che va avanti da mesi, a cui gli studenti si sono uniti, è soprannominato ‘rivoluzione dei fenicotteri’ visto che i cartelli raffiguranti fenicotteri vengono portati in corteo per richiamare l’attenzione sui rischi ambientali del piano immobiliare di Kushner. Anche ieri sera erano scoppiati scontri a una manifestazione degli studenti a Tirana. La polizia ha usato gas lacrimogeni per disperdere il corteo e alcuni manifestanti hanno rotto vetrine dei negozi. Secondo la polizia, 23 persone sono state fermate e 6 agenti e un giornalista sono rimasti feriti.