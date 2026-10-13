Ucraina-Russia, Trump: "Putin vuole la pace più di Zelensky"

(LaPresse) Donald Trump rivendica il merito della tregua energetica tra Russia e Ucraina: «Hanno accettato perché l’ho detto io». Il presidente americano accusa però entrambe le parti di aver violato il cessate il fuoco e annuncia verifiche sull’accaduto. Secondo Trump, Vladimir Putin sarebbe più disposto a un accordo rispetto a Volodymyr Zelensky, che invita a concentrarsi sulla pace. Il leader della Casa Bianca rilancia quindi l’appello a un incontro tra i due presidenti per porre fine al conflitto, definito un disastro, con trentaduemila morti nell’ultimo mese, secondo le cifre citate da Trump. Da Kiev, Zelensky ribadisce la disponibilità a una tregua energetica e chiede a Mosca passi concreti: nonostante le trattative con Washington, denuncia, continuano gli allarmi aerei e gli attacchi russi.