Studenti in piazza a Roma, Landini: "Hanno ragione, sono su strada giusta"

(LaPresse) – Gli studenti in piazza a Roma e nel resto del Paese “hanno ragione, sono sulla strada giusta, in una lotta che riguarda tutti noi dato che stanno rivendicando il diritto ad avere un futuro, una scuola che funzioni, la possibilità di garantire a tutti il diritto di poter studiare. Le nuove generazioni purtroppo stanno vivendo una precarietà senza fine, facendo conti con guerra e diseguaglianze”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo davanti a Montecitorio insieme a una delegazione degli studenti dell’Udu (Unione degli Universitari), che ieri hanno installato tende in Piazza Montecitorio e nei principali atenei del Paese nell’ambito della mobilitazione nazionale dal titolo ‘Cara Italia, quanto ci costi?’ contro “il carovita universitario, il fallimento delle politiche abitative e la trasformazione del Diritto allo Studio in un affare per i privati”.