Salone dell'auto di Parigi, su strada con la Denza Z9 GT che guida quasi da sola

La Denza Z9 GT ha affrontato da sola la rotatoria dell’Arco di Trionfo, tra pedoni, bus turistici e scooter, mentre il conducente teneva le mani vicino al volante senza sterzare. La shooting brake elettrica del marchio premium di BYD è stata provata oggi nel traffico del centro di Parigi, durante un test drive per la stampa legato al Salone dell’auto, con il sistema di guida assistita navigate on autopilot che arriverà sulle vetture a partire dal 2027 con un aggiornamento over the air. “Il sistema in questo momento è in grado di fare tutto quello che può fare un umano. Quello che non possiamo fare è distogliere completamente lo sguardo dalla strada. Se noi distogliessimo lo sguardo, l’auto si stopperebbe, uscirebbe fuori dalla modalità navigate on autopilot”. A spiegarlo è Davide Lanna, responsabile del prodotto per l’Italia di BYD e Denza, durante la prova su strada. Il sistema è classificato come guida autonoma di livello 2+ e la responsabilità resta sempre del guidatore. Per orientarsi incrocia la rotta impostata sul navigatore con i dati di 27 sensori: un LiDAR sul tetto, 11 telecamere e 12 radar, gestiti da un chip Nvidia. “La macchina in questo momento sta facendo tutto in autonomia – ha spiegato Lanna – Anche l’accelerazione e la frenata, non è solamente la direzione”. Sullo schermo centrale l’auto ha ricostruito in 3D veicoli, ciclisti e semafori, e si è fermata da sola al rosso. Disegnata da Wolfgang Egger, la Z9 GT dichiara 600 chilometri di autonomia, 1.150 cavalli e un’accelerazione da 0 a 100 in 2,7 secondi. Si tratta della prima vettura in Europa con la ricarica flash da un megawatt, che porta la batteria dal 10 all’80% in circa 5 minuti nelle stazioni BYD.