Pakistan: deraglia treno passeggeri, quattro morti e 30 feriti

(LaPresse/AP) – Un treno passeggeri è deragliato nel Pakistan centrale nelle prime ore di martedì, causando la morte di quattro persone e il ferimento di altre 30; lo hanno reso noto la polizia e un portavoce delle ferrovie pakistane. Il convoglio viaggiava dalla città portuale meridionale di Karachi verso Peshawar, nel nord-ovest del Paese, quando è deragliato all’altezza della città di Sher Shah, nella provincia del Punjab; lo ha riferito il portavoce delle ferrovie Kaleem Akhtar.I soccorritori hanno recuperato tutti e quattro i corpi e hanno evacuato i feriti dai 14 vagoni del treno, ha aggiunto Akhtar. I feriti sono stati trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie. Sul posto sono stati inviati squadre di emergenza e personale paramedico.Il presidente Asif Ali Zardari e il primo ministro Shehbaz Sharif hanno espresso cordoglio e hanno esortato le autorità a fornire la migliore assistenza medica possibile ai feriti.