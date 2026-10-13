Milano, svelato largo Dario Fo a 10 anni dalla morte del premio Nobel

(LaPresse) “Innanzitutto non mi abbiamo aspettato neanche un giorno oltre la nostra regola dei dieci anni. Mi sembrava doveroso. Credo che sia stato obiettivamente un grandissimo rappresentante del teatro, della cultura milanese e italiana in generale. Quelli della mia generazione hanno avuto la fortuna di vederlo a teatro, quelli della nuova generazione possono avere la fortuna che, avendo fatto tanto a tv anche a volte in maniera controversa, ci sono tante immagini. Passare di qua e vedere il nome può essere uno stimolo in più per avvicinarsi, soprattutto per i più giovani, all’arte di Dario Fo”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dell’intitolazione di Largo Dario Fo nei pressi dell’Università Statale. A chi gli chiedeva un commento sulle polemiche che in passato la famiglia di Dario Fo e Franca Rama avevano rivolto al Comune che avrebbe dimenticato i due drammaturghi, Sala ha replicato: “Viviamo in un’epoca in cui è normale che un po’ di polemiche ci possano essere. Rimane il fatto che io penso che Milano attraverso la cripta del famedio per lui e per sua moglie, attraverso la targa che è stata posta sulla sua abitazione, ma attraverso anche la memoria storica, abbia fatto molto. Diciamo che questo passaggio di oggi io penso e spero che possa sanare ogni polemica”.