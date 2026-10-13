Dpfp, Giorgetti: "Nuvole all'orizzonte ma manteniamo rotta stabilità"

(LaPresse) – All’orizzonte le nuvole minacciano tempesta ma l’imbarcazione è stata controllata e la rotta da mantenere è quella della stabilità. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in Aula alla Camera nel corso della relazione sul Dpfp. “Programmare soprattutto in situazioni di turbolenza geopolitica e economica è assai complicato – osserva Giorgetti – quando il bollettino annuncia tempesta prima di uscire in mare aperto forse conviene assicurarsi della situazione dell’imbarcazione ed è quello che abbiamo fatto e stiamo facendo da quattro anni. Questa rotta riteniamo di doverla confermare in un momento come questo in cui si annunciano nuvole all’orizzonte”. “La rotta mira a rispettare il sentiero di consolidamento della finanza pubblica – dice ancora Giorgetti – e punta a rispettare i target fissati dalla nuova governance europea”.