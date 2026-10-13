Dpfp: Camera deserta, Giorgetti ironico saluta 'i colleghi presenti'

Aula della Camera quasi deserta in occasione della relazione sul Dpfp del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Ad apertura dei lavori, infatti, erano presenti una dozzina di deputati, poi diventati una ventina nel corso dell’intervento del titolare di via XX settembre. Lo stesso Giorgetti non ha potuto non notare le assenze: “Buongiorno onorevoli colleghi presenti in aula”, ha detto con un sorriso amaro e allargando le braccia. “Molti dei presenti hanno partecipato ai lavori della commissione ieri sera dove tanti temi sono stati discussi”, ha aggiunto. In Aula, oltre a una decina di parlamentari delle opposizioni, ci sono 3 deputati della Lega (componenti della commissione Bilancio) 4 di FdI e uno di FI.