Corea del Nord, esplosioni al confine con la Corea del Sud

(LaPresse) Corea del Sud in allarme per alcune esplosioni provenienti dalle zone costiere della Corea del Nord vicine al confine tra le due nazioni. In un filmato girato la scorsa settimana dall’emittente giapponese NHK, sono state riprese diverse esplosioni lungo il fiume Jogang, sul versante nordcoreano del confine. “Riteniamo che l’esercito nordcoreano stia potenziando le proprie strutture costiere di confine e stiamo monitorando attentamente gli sviluppi”, ha dichiarato ai giornalisti a Seul Jang Do-young, portavoce dello Stato Maggiore Congiunto della Corea del Sud.