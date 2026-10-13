Cesare Cremonini in studio prova e scherza con Malika Ayane

(LaPresse) Cesare Cremonini svela la tracklist di “Amateur”, il nuovo album di inediti in uscita il 23 ottobre. Undici canzoni nate e registrate a Londra, allo Studio 13, dentro un processo creativo che ha messo al centro la musica suonata, l’incontro e il confronto tra linguaggi differenti. Dopo Salmo, già annunciato nei giorni scorsi, entrano così nel racconto del disco anche Fabri Fibra e Malika Ayane. In “Paparazzi”, Fabri Fibra entra con una sua strofa sulla parte strumentale, dando al brano una forma nuova rispetto al singolo già pubblicato, mentre Malika Ayane è in “Cose molto piccole”. Entrambi saranno anche sul palco dell’O2 Shepherd’s Bush Empire il 20 ottobre, nella notte in cui Cremonini presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo album.