Bulgaria, premier: "Sospetti su Mosca per attacchi navi, convocherò ambasciatrice"

(LaPresse) – Il premier della Bulgaria Rumen Radev ha annunciato che convocherà oggi l’ambasciatrice russa nel Paese per un incontro, a seguito degli attacchi con droni che hanno colpito due navi nel Mar Nero. “Non disponiamo di prove chiare e conclusive per attribuire la responsabilità a una delle due parti. Tuttavia, la logica suggerisce che l’esito” degli attacchi, “vada a vantaggio della Federazione Russa. Convocherò quindi oggi l’ambasciatrice russa per un incontro”. “Secondo le ultime notizie, l’imbarcazione è affondata e un membro dell’equipaggio è stato tratto in salvo”, ha affermato ancora Radev.