Centrosinistra, Gualtieri: "Contributo di Più Uno importante per vincere e governare bene"

“Io sono venuto a portare il mio saluto e della città di Roma, a questa bellissima iniziativa lanciata da due grandi personalità come Ernesto Ruffini e Franco Gabrielli, che conosco e che stimo molto e che sono sicuro potrà dare un contributo molto rilevante di idee, di proposte e anche di persone”. Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, intervenendo a margine dell’evento di lancio del nuovo partito di Ernesto Maria Ruffini e di Franco Gabrielli, Più Uno. “Come si articoleranno non spetta a me dirlo, però sicuramente è una realtà importante e positiva per la qualità delle persone, delle idee, che quindi sono sicuro darà contributo importante al centrosinistra, per aiutarlo a vincere e soprattutto a governare bene”, ribadisce ancora l’ex ministro dell’Economia, che insiste poi sull’importanza dell’ingresso di figure come Ruffini e Gabrielli all’interno del centrosinistra: “sono due grandi personalità che hanno, con generosità, deciso di mettersi in gioco e di portare il loro contributo in un momento davvero decisivo per l’Italia e per l’Europa”. “Questo è molto importante e credo che gli italiani vogliano vedere con chiarezza un’idea diversa di paese”, conclude Gualtieri.