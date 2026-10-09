Usa, Hegseth: "L’esecuzione dell'autore della strage di Fort Hood sarà pubblica e in streaming"

(LaPresse) Il Pentagono ha annunciato che l’esecuzione di Nidal Malik Hasan, condannato per la strage di Fort Hood del 2009, sarà trasmessa in diretta streaming. La comunicazione arriva dopo che il segretario alla Difesa statunitense, Pete Hegseth, aveva dichiarato che l’esecuzione sarebbe stata pubblica. Hasan, autore della sparatoria avvenuta nella base militare di Fort Hood, in Texas, è stato condannato per aver ucciso 13 persone e ferito altre 32. Intervenendo all’emittente televisiva conservatrice Real America’s Voice News, Hegseth ha annunciato che l’esecuzione tramite plotone d’esecuzione si terrà a Fort Hood il prossimo 3 dicembre. «Faremo in modo che la gente possa assistervi, che sia pubblica», ha affermato il segretario alla Difesa.