Tromba marina a Marsala, un residente: "La casa è distrutta, non sappiamo dove dormire"

(LaPresse) – Una doppia tromba marina ha devastato questa mattina la zona di Marsala in provincia di Trapani provocando gravi danni ad automobili, edifici e campi agricoli. Anche una scuola è stata devastata. “Non sappiamo dove andremo a dormire e chi ci pagherà questi danni”, ha commentato a LaPresse un residente la cui abitazione è stata distrutta. L’uomo, Pietro, indica dietro i massi anche un attrezzo che utilizzava per il lavoro in campagna: “Tutto distrutto”, ha detto. “Io ho anche un fratello disabile e può essere che la casa debba essere demolita al più presto. Non sappiamo come dobbiamo comportarci, cosa fare”, ha aggiunto il cittadino circondato dalle macerie.