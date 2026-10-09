Thailandia, la regina Suthida pilota un caccia Gripen in solitaria: re Maha Vajiralongkorn assiste al decollo

(LaPresse) – Giovedì 8 ottobre, la regina Suthida di Thailandia ha effettuato il suo primo volo in solitaria ai comandi di un caccia Gripen, nella provincia meridionale di Surat Thani. In un filmato diffuso dalla Casa Reale thailandese, si vede la regina salire a bordo del jet in un aeroporto del distretto di Phun Phin, sotto lo sguardo del re Maha Vajiralongkorn. La sovrana decolla mentre il re assiste alla scena, riparandosi dal sole con un grande ombrello. Come mostrano le immagini, il caccia pilotato dalla regina è accompagnato da almeno altri due aerei. Dopo l’atterraggio, il re le conferisce una speciale onorificenza in occasione dell’impresa. Un membro dello staff gli consegna poi un grande mazzo di fiori, che il sovrano passa alla regina. La donna lo riceve inchinandosi fino a terra in segno di rispetto. In un comunicato, la Casa Reale ha sottolineato l’esperienza della regina Suthida nel campo dell’aviazione. La sovrana ha infatti pilotato anche un Boeing 737 e ha affiancato il re come copilota durante alcune visite ufficiali all’estero.