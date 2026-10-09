Tanzania, scontro tra autobus e camion: almeno 28 morti

(LaPresse) – Almeno 28 persone sono morte in Tanzania nello scontro tra un autobus passeggeri e un camion carico di legname, seguito da un incendio che ha completamente distrutto il mezzo. L’incidente è avvenuto nelle prime ore di venerdì a Mkambarani, lungo l’autostrada che collega Morogoro a Dar es Salaam. Lo ha riferito Joseph Mwasabeja, responsabile ad interim dei vigili del fuoco e dei soccorsi della regione di Morogoro. Secondo una prima ricostruzione, il camion, diretto verso Dar es Salaam, avrebbe tentato un sorpasso scontrandosi con l’autobus, che viaggiava dalla capitale economica verso Mbeya. Il numero dei feriti non è ancora noto, ma alcune persone sono state trasportate in ospedale. Nel giugno 2025, un altro incidente tra due autobus nella regione settentrionale del Kilimangiaro aveva provocato almeno 37 morti.