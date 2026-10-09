Spagna, Maricarmen morta dopo lo sfratto: manifestanti in marcia per ricordarla

(LaPresse) In Spagna, i manifestanti per il diritto alla casa hanno marciato da Puerta del Sol fino al condominio in cui viveva Maricarmen, all’anagrafe María del Carmen Abascal, l’anziana di 87 anni il cui sfratto da un appartamento nel centro di Madrid ha scatenato proteste in tutto il Paese e aperto una crisi politica. Durante la manifestazione, i partecipanti hanno agitato le chiavi di casa, acceso le torce dei cellulari e deposto fiori e candele in memoria della donna. Nella notte, a Puerta del Sol, è stato allestito un altare improvvisato con candele, fiori e lettere. Nella stessa piazza, circa mille persone si sono accampate per protestare contro la crisi degli alloggi a prezzi accessibili, dopo che lo sfratto di Maricarmen, avvenuto il 23 settembre, ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. Maricarmen aveva trascorso gran parte della sua vita nell’appartamento che la famiglia aveva iniziato ad affittare decenni fa. Aveva vissuto lì per circa settant’anni, fino a quando la battaglia per evitare lo sfratto non l’ha trasformata in un simbolo per milioni di spagnoli in difficoltà nel trovare un’abitazione economicamente accessibile. Il mese scorso, migliaia di persone erano scese in piazza dopo che la polizia aveva portato via su una barella la donna, che utilizzava una sedia a rotelle, per eseguire lo sgombero. Maricarmen è morta improvvisamente mercoledì in ospedale, due settimane dopo essere stata allontanata dalla sua casa. Il suo avvocato non ha reso nota la causa del decesso. La sua morte ha riacceso la rabbia dei manifestanti. Molti sostengono che lo stress provocato dallo sfratto possa aver contribuito al decesso, ma non sono state fornite conferme in merito. Per i sostenitori della causa, la vicenda non è ancora conclusa. Il caso rischia ora di alimentare ulteriormente le tensioni politiche in Spagna, in vista delle elezioni nazionali del mese prossimo, nelle quali la crisi abitativa e l’accesso agli alloggi a prezzi sostenibili saranno temi centrali.