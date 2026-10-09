Schlein e Conte, strette di mano e scambio di battute all’evento "60 under 30" a Roma

Aria distesa tra Elly Schlein e Giuseppe Conte all’evento ’60 under 30′ dell’associazione ‘La Giovane Roma’. I due leader del campo largo si sono susseguiti a distanza di pochi minuti sul palco allestito all’interno della Link University a Roma. La prima a parlare è stata la segretaria del Pd, ascoltata da leader del Movimento 5 Stelle, seduto in prima fila accanto a Goffredo Bettini. Poco dopo, lo stesso Bettini si è alzato cambiando posto. Al termine del suo intervento, Schlein è andata quindi a occupare la sedia accanto a Conte, che poco dopo è a sua volta salito sul palco. La leader dem ha quindi ascoltato il collega, applaudendo. Al termine, i due si sono seduti di nuovo vicini, scambiando qualche parola, tra i flash dei fotografi, per poi salutarsi prima di andar via.