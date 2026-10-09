Premio Nobel per la Pace 2026 a Navi Pillay: l'annuncio del Presidente del Comitato norvegese

(LaPresse) Il Premio Nobel per la Pace 2026 è stato assegnato a Navanethem «Navi» Pillay, giurista sudafricana ed ex Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Ad annunciarlo è stato il Comitato norvegese per il Nobel, che ha sottolineato l’importanza dello Stato di diritto, a livello nazionale e internazionale, come fondamento di un sistema capace di garantire la pace e risolvere i conflitti senza ricorrere alla violenza. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay ha ricoperto incarichi di primo piano nella giustizia internazionale. È stata giudice del Tribunale penale internazionale per il Ruanda e della Corte penale internazionale, prima di guidare l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. «La pace richiede giustizia», ha dichiarato il Comitato norvegese per il Nobel, rendendo omaggio a una personalità che, secondo la motivazione del riconoscimento, ha contribuito «con coraggio e integrità eccezionali» allo sviluppo di un ordinamento giuridico globale più inclusivo. Il Comitato ha inoltre evidenziato il ruolo determinante svolto da Pillay nel promuovere la responsabilità penale per i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità e il genocidio, ribadendo l’importanza della giustizia internazionale nella tutela dei diritti umani e nella prevenzione dei conflitti.