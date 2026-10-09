Nobel per la Pace 2026, la battuta di Navi Pillay: "Se applaudite ancora un po’ dividerò il premio con Trump"

(LaPresse) “Se applaudite ancora un po’, dividerò il premio con Trump”. Navanethem ‘Navi’ Pillay, giudice della Corte internazionale di giustizia, ha reagito con ironia agli applausi dei colleghi dopo l’assegnazione del Premio Nobel per la Pace 2026. La giurista sudafricana ha poi aggiunto: “Quest’applauso significa tanto per me. Nessuno vuole ricevere un premio senza che il pubblico pensi che lo meriti”. Il Nobel per la Pace 2026 è stato assegnato a Pillay per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Ad annunciarlo è stato il Comitato norvegese per il Nobel, che ha ribadito il ruolo fondamentale dello Stato di diritto, a livello nazionale e internazionale, nella costruzione della pace e nella risoluzione dei conflitti senza ricorrere alla violenza.