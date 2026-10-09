Nobel per la Pace 2026 a Navi Pillay, lei scherza: "Devo ancora verificare questa notizia"

(LaPresse) Navanethem «Navi» Pillay, ex Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e giudice della Corte internazionale di giustizia, ha commentato dal Forum di Norimberga la notizia del conferimento del Premio Nobel per la Pace 2026. «Devo ancora verificare questa notizia», ha scherzato la giurista sudafricana in risposta all’annuncio del riconoscimento. Il Premio Nobel per la Pace 2026 è stato assegnato a Pillay per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Ad annunciarlo è stato il Comitato norvegese per il Nobel, che ha sottolineato l’importanza dello Stato di diritto, a livello nazionale e internazionale, come fondamento di un sistema volto a garantire la pace e a risolvere i conflitti senza ricorrere alla violenza.