Nobel, Bonelli: "Attacchi Usa a Pillay? Nostro governo di pavidi non condanna"

“Gli attacchi Usa a premio Nobel Pillay? Tajani è un pavido, che non è in grado di esprimere una parola di condanna. Poi, nel silenzio, ma non si era accorto che c’era una telecamera che lo riprendeva, davanti ai lobbisti israeliani a New York va a dire che lui non riconoscerà mai lo Stato di Palestina perché non esiste”. Così il leader di Avs Angelo Bonelli, commentando con i giornalisti la posizione dell’Italia in merito alla vittoria del premio Nobel per la pace di Navi Pillay, a margine dell’evento ’60 under 30′ dell’associazione ‘Giovane Roma’. “Ci troviamo di fronte a un governo di pavidi”, ribadisce ancora Bonelli, che insiste: “Su una questione fondamentale come perseguire i crimini contro l’umanità e di guerra che il governo israeliano ha fatto, sta in silenzio”. Per il leader di Avs, è inaccettabile che venga attaccata “colei che ha presieduto il tribunale contro il genocidio in Ruanda, che ha avuto un ruolo molto importante nel perseguire i genocidi nel mondo”. “Ci aspetteremmo una presa di distanza dal governo italiano”, afferma Bonelli, che però afferma di sapere “bene che non avverrà, perché i pavidi si schierano sempre dalla parte di chi pensa gli possa portare un vantaggio e in questo caso questo governo pensa che il governo di Israele, insieme a Trump, possa portare un vantaggio a questo governo di centro-destra”.