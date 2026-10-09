New York Comic-Con, "solo" 649 fan vestiti da Spider-Man: fallito il Guinness World Records

(LaPresse) Tentativo fallito per i fan di Spider-Man che hanno cercato di entrare nel Guinness World Records con il maggior numero di persone vestite come il celebre supereroe riunite in un unico luogo. In occasione dell’apertura del New York Comic-Con, centinaia di cosplayer si sono radunati al Javits Center di New York con l’obiettivo di superare il record mondiale di 685 partecipanti in costume da Spider-Man. Nonostante la grande partecipazione, il conteggio finale si è fermato a 649 persone: 36 in meno rispetto al record da battere. Il tentativo, quindi, non è andato a buon fine.