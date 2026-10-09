Messico, rivolta nel carcere di Sinaloa: 10 morti e 16 detenuti feriti a Mazatlán

(LaPresse) Una rivolta scoppiata durante l’orario di visita dei familiari ha provocato dieci morti in un carcere dello Stato di Sinaloa, nel nord-ovest del Messico, una regione segnata da una forte violenza. Gli scontri sono avvenuti giovedì mattina nel penitenziario di El Castillo, nella città portuale di Mazatlán. Secondo quanto riferito dalle autorità statali, hanno perso la vita nove detenuti e un familiare, mentre altri 16 detenuti sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale per ricevere cure mediche. Il segretario alla Pubblica Sicurezza di Sinaloa, Sinuhé Téllez López, ha confermato il bilancio delle vittime. Secondo i media locali, durante gli scontri sarebbero state utilizzate armi da fuoco. Le autorità, tuttavia, non hanno ancora chiarito le circostanze esatte dei decessi. Per ristabilire l’ordine, nel carcere sono intervenuti reparti dell’esercito, della Guardia Nazionale, della Marina e delle forze di sicurezza statali. La struttura penitenziaria ospita circa 1.800 detenuti. Al termine dell’intervento, Téllez López ha dichiarato che la situazione è tornata sotto controllo.