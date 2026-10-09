Marsala, doppia tromba marina a Mazara del Vallo: la devastazione a Terrenove

(LaPresse) – Questa mattina una doppia tromba marina ha investito il porto di Mazara, nel trapanese, spingendosi poi nell’entroterra. Il bilancio è di 11 feriti. Due di questi, un uomo e una donna sono stati ricoverati all’ospedale di Mazara del Vallo. L’uomo, un 70enne, è arrivato in codice rosso con diverse fratture ed ora è in sala operatoria per ridurle. Verrà poi trasferito al trauma center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. La donna, ferita ad un piede, è stata medicata ed è in osservazione a Mazara del Vallo. Gli altri nove feriti, 6 bambini e 3 adulti, sono stati medicati nell’ospedale di Marsala. I sei bambini sono gli alunni dell’istituto ‘Alcide De Gasperi’ di contrada Terrenove a Marsala investita in pieno dalla tromba d’aria. Nessuno è in gravi condizioni. L’Asp di Trapani ha attivato il protocollo Peimaf per entrambi gli ospedali oltre all’equipe psicosociale per l’emergenza con dieci psicologi specializzati in emergenza urgenza anche per i familiari dei ricoverati.