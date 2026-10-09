Manovra, Tajani: "Contributo da banche e assicurazioni? Sì ma non da regime socialista"

“Salvini chiede 5 miliardi a banche e assicurazioni? Se ne parlerà in manovra, parleremo di tutto. L’importante è che ci sia sempre il dialogo, non posizioni da regime socialista. Quindi importante parlare, dialogare come abbiamo sempre fatto. Ha vinto sempre la linea di Forza Italia, del dialogo, del confronto, ottenendo grandi risultati”. Così il vicepremier Antonio Tajani, rispondendo in merito alla richiesta di Salvini di chiedere un contributo di 5 miliardi a banche e assicurazioni, a margine dell’evento ’60 under 30′ dell’associazione ‘Giovane Roma’. “Se sono possibilista? Io ho sempre detto che tutti devono dare un contributo”, e quello che cambia è “il modo con il quale si chiede”. “Le banche già hanno dato molto”, spiega il leader di Forza Italia, che ricorda che “c’è un accordo triennale” e “se vorranno dare un altro contributo discutendo benvenga”. La prospettiva del ministro degli Esteri è che “quando un governo è aggressivo e risolve i problemi imponendo tasse spaventa i mercati”, chiarendo che “noi non vogliamo spaventare i mercati, anzi vogliamo coinvolgere senza alcun astio nei confronti di chi ha di più di noi”. Bisogna fare in modo “che nel nostro sistema economico ci sia una collaborazione tra sistema bancario e assicurativo, che sono fondamentali per il nostro paese, e anche il mondo imprenditoriale”. “Abbiamo detto che era giusto che le grandi aziende petrolifere dessero un contributo senza tasse” ed “è giusto” che queste aziende lo abbiano dato, perché “dare un contributo significa rinforzare il sistema paese”, mandando un messaggio “a chi vuole investire in Italia” dicendo che può “farlo senza timore di essere tartassato da un governo che invece di essere Robin Hood fa lo sceriffo di Nottingham”, conclude Tajani.