Manovra, Salvini: "Tre miliardi da banche e assicurazioni? Possiamo essere più ambiziosi"

(LaPresse) “Due o tre miliardi da banche e assicurazioni per la manovra? Potremmo essere più ambiziosi e aspettarci 5 miliardi di contributo volontario e gioioso da chi sta facendo grandi profitti, non extraprofitti”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in una conferenza stampa sulla casa e il contributo per l’affitto ai genitori separati, rispondendo a una domanda sulla prossima manovra. “Conto che ci arriveremo con un confronto positivo e costruttivo, senza mettere una norma. Qualcuno dice ‘abbiamo già’ dato. No”, ha aggiunto, “per le grandi banche è una cifra rispettosa. Credo che ci arriveremo di comune accordo” in maggioranza. Comunque, ha confermato Salvini, “il tema del contributo ci sarà in legge di bilancio“.