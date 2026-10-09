Malesia, foschia tossica nella capitale Kuala Lumpur: la città avvolta dal fumo degli incendi in Indonesia

(LaPresse) – A Kuala Lumpur, in Malesia, le scuole sono state chiuse a causa del peggioramento della foschia in città e nelle aree circostanti, mentre il Paese è alle prese con una grave crisi idrica. Anche il governo di Johor, lo stato meridionale malese al confine con Singapore, ha ordinato la chiusura delle scuole per due giorni a causa del deterioramento della qualità dell’aria. La Malesia, insieme alle Filippine, sta affrontando una forte foschia tossica e fumo a causa degli incendi boschivi e di vegetazione in Indonesia, che si sono intensificati per via del fenomeno climatico El Niño, che ha prolungato la stagione secca. Enormi incendi hanno bruciato migliaia di ettari nelle regioni indonesiane del Kalimantan e di Sumatra, comprese aree del Borneo, la terza isola più grande del mondo, condivisa da Indonesia, Malesia e Brunei. Il mese scorso, i dati satellitari del Ministero dell’Ambiente hanno mostrato che il Kalimantan Centrale rimaneva la zona più colpita dagli incendi in Indonesia, con 2.459 focolai rilevati.