Israele, Herzog premia sei civili che hanno sventato il dirottamento di un volo Flydubai

(LaPresse) Il presidente israeliano Isaac Herzog ha conferito a sei civili israeliani il Premio presidenziale per l’eroismo civile, in riconoscimento del loro intervento durante un tentativo di dirottamento di un volo Flydubai diretto a Tel Aviv. Uno dei passeggeri premiati ha raccontato i momenti di panico vissuti a bordo quando l’aereo ha iniziato a perdere quota bruscamente, spiegando come lui e gli altri passeggeri abbiano contribuito a riportare la situazione sotto controllo. Secondo le testimonianze e le informazioni diffuse dal governo israeliano, un copilota avrebbe accoltellato il comandante nel tentativo, apparentemente, di far precipitare l’aereo, che trasportava 174 persone dirette in Israele. Mentre il velivolo scendeva rapidamente, alcuni passeggeri sono riusciti a entrare nella cabina di pilotaggio e a lottare contro l’aggressore. L’aereo ha quindi effettuato un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita. I passeggeri, ancora sconvolti dall’accaduto, hanno raggiunto Israele più tardi in serata a bordo di un altro volo, accolti dagli applausi dei presenti. Herzog ha inoltre annunciato che verrà conferito un ulteriore riconoscimento al pilota indiano, per il suo ruolo nella gestione dell’emergenza.