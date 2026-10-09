Guerra in Iran, Putin a Pezeshkian: "La Russia è pronta ad aiutarvi"

(LaPresse) Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato ad Avaza il presidente iraniano Masoud Pezeshkian e il presidente del Turkmenistan Serdar Berdimuhamedow. Al centro dei colloqui, la situazione in Medio Oriente e gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto. Putin ha assicurato al suo omologo iraniano il sostegno di Mosca, dichiarando che la Russia è «pronta a fare tutto ciò che è in nostro potere per aiutarvi». Il presidente russo ha sottolineato che la priorità è trovare una soluzione alla crisi e ha sostenuto che Teheran stia compiendo sforzi concreti per fermare il conflitto, scoppiato, secondo le sue parole, «non per colpa sua, non per colpa dell’Iran». Putin ha inoltre ricordato che l’Iran ha presentato nuove proposte per raggiungere una soluzione pacifica. Pezeshkian ha espresso insoddisfazione per il comportamento degli Stati Uniti nei negoziati in corso, accusando Washington di aver attaccato nuovamente l’Iran dopo precedenti incontri diplomatici. «Stiamo cercando di portare avanti il processo. Stiamo dialogando; ogni volta che abbiamo tenuto colloqui con loro, ci hanno attaccato di nuovo», ha dichiarato il presidente iraniano, assicurando tuttavia che Teheran non abbandonerà il tavolo delle trattative. Pezeshkian ha infine riferito che sono state avanzate nuove proposte nell’ambito del processo negoziale.