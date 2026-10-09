Giustizia, Salvini: "La grazia al gioielliere Gianni? Spero sia di buon auspicio per Roggero"

(LaPresse) – “L’ho presa molto bene per Guido Gianni, perché è una vicenda esemplare di come un onesto lavoratore è stato costretto a difendersi, secondo la giustizia italiana in maniera eccessiva. Il Presidente della Repubblica, però, gli ha riconosciuto la grazia, e ha fatto bene”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, rispondendo durante una conferenza stampa al ministero a chi gli chiedeva della grazia concessa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al gioielliere Guido Gianni. E in riferimento alla recente vicenda di Mario Roggero, ha aggiunto: “diciamo che la vicenda di Guido Gianni, come quella di tanti altri commercianti, imprenditori e artigiani aggrediti e difesi e attualmente ristretti, conto che possa essere di buon auspicio anche per Mario Roggero nei tempi e nei modi che il Presidente della Repubblica riterrà ovviamente”. Salvini ricorda come Mario Roggero sia “persona straordinaria, che ho incontrato più volte, la cui famiglia veramente esemplare”, pur specificando di non voler “fare pressioni a nessuno” in merito alla sua grazia.