Firenze, incendio nel deposito di Autolinee Toscane: 12 autobus distrutti e 7 danneggiati

(LaPresse) Un incendio è divampato nella notte in un deposito di autobus di Autolinee Toscane, in viale XI Agosto a Firenze. Il bilancio è di 12 mezzi distrutti e altri 7 danneggiati. Non si registrano persone coinvolte. L’allarme è scattato intorno alle 2:10, quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, insieme agli agenti della Polizia di Stato e al personale della Protezione civile. Per domare le fiamme sono state impiegate quattro squadre dei vigili del fuoco, supportate da quattro autobotti e dal mezzo aeroportuale Efestus, dotato di un serbatoio da 8.100 litri d’acqua e di 500 litri di liquido schiumogeno, che ha permesso di ridurre sensibilmente l’intensità dell’incendio. Alle operazioni hanno partecipato i vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest, della sede centrale, del distaccamento aeroportuale e di Calenzano, con il supporto del comando di Prato. L’intervento ha consentito di circoscrivere il rogo, evitando che le fiamme si propagassero agli altri autobus presenti nel deposito. Sono in corso gli accertamenti di polizia giudiziaria per ricostruire le cause dell’incendio.