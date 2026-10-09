Elezioni, Salvini: "Per noi voto a fine legislatura, in autunno 2027"

(LaPresse)”I cittadini temo che abbiamo altre preoccupazione sulla casa, il costo della vita e le bollette. Per gli appassionati del tema posso solo ribadire la soddisfazione per una legge su cui dotti giornalisti hanno detto che non abbiamo numeri. Per quanto mi riguarda si vota a fine legislatura. l’autunno del 2027 è la scadenza naturale”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporto Matteo Salvini alla conferenza stampa sulla casa e il contributo per l’affitto ai genitori separati, rispondendo a una domanda sulle prossimi elezioni.