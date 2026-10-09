Cpi, Schlein: "Sanzioni inaccettabili, Trump vuole legge più ricco e più forte"

“È gravissimo, inaccettabile che gli Stati Uniti di Donald Trump abbiano deciso di sanzionare la Corte penale internazionale. Noi chiediamo l’attivazione dello statuto di blocco. La Commissione europea può intervenire e ci appelliamo affinché lo faccia per neutralizzare gli effetti di queste sanzioni inaccettabili nel territorio europeo”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, arrivando all’evento ’60 under 30′ dell’associazione ‘Giovane Roma’. “Non siamo i soli a chiederlo”, ha aggiunto, citando il caso del governo del Belgio. “Ho visto parole di condanna anche da parte di altri governi. Bisogna che difendiamo la giustizia internazionale, perché chi attacca la giustizia internazionale sta attaccando il diritto internazionale perché lo vuole sostituire con la legge del più ricco e del più forte e noi questo non lo possiamo accettare perché ci riporterebbe alle pagine più buie della storia dell’umanità”.