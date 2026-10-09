Cile, alluvioni a Santiago: strade e ospedali sommersi, auto trascinate dal fango

(LaPresse) Piogge torrenziali hanno provocato gravi inondazioni a Santiago del Cile, allagando quartieri, ospedali e strutture universitarie. Le acque fangose hanno invaso le strade della capitale, trascinando via alcune auto e costringendo i passeggeri di un autobus a rifugiarsi sul tetto per mettersi in salvo. In un ospedale nella zona orientale della città, il fango ha raggiunto i piani inferiori, ricoprendo barelle e attrezzature mediche. Nelle vicinanze, le alluvioni hanno invaso anche un campus universitario, dove le autorità hanno vietato l’ingresso e l’uscita per motivi di sicurezza. Le precipitazioni si verificano durante la primavera australe, mentre il fenomeno climatico El Niño si intensifica nell’Oceano Pacifico. Il riscaldamento periodico delle acque equatoriali può modificare i modelli meteorologici a livello globale ed è generalmente associato a inverni e primavere più piovosi in Cile. Secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale, El Niño dovrebbe raggiungere il picco a dicembre e potrebbe essere uno degli episodi più intensi almeno dal 1950. Intanto, l’agenzia cilena per la gestione delle emergenze ha lanciato un allarme per il rischio di ulteriori frane nelle aree montuose di dieci distretti di Santiago e dei territori circostanti. È stata richiesta la mobilitazione di squadre e mezzi per eventuali evacuazioni. Le ultime piogge hanno aggravato le inondazioni che da giorni colpiscono il Cile centrale. Mercoledì, le autorità avevano segnalato danni a diverse decine di abitazioni e riferito che 30 persone erano rimaste temporaneamente isolate a causa delle acque. Sono inoltre in corso accertamenti per stabilire se le tempeste siano collegate alla morte di una persona, il cui corpo è stato ritrovato a San Bernardo, a sud di Santiago.