Campo largo, Bonelli: "Pronti per il programma entro ottobre"

Se il programma uscirà entro ottobre? “Noi siamo assolutamente pronti, penso che sia assolutamente necessario avviare il confronto sul programma entro ottobre, perché con l’approvazione della legge elettorale il centrodestra ha deciso di andare a elezioni politiche anticipate. Indipendentemente dal centrodestra noi siamo pronti per dare all’Italia una visione di come vogliamo costruire un’Italia diversa rispetto allo sfascio che ha costruito la destra”. Così il leader di Avs Angelo Bonelli, a margine dell’evento ’60 under 30′ dell’associazione ‘Giovane Roma’. Il deputato di Avs ha poi commentato anche le notizie di stampa secondo la creazione nel gruppo misto di una componente utile a Progetto civico di Alessandro Onorato per abbattere la soglia del numero di firme necessarie a presentarsi alle prossime elezioni: “Io penso che garantire esercizi spazi di democrazia, nel momento in cui questa questa destra, con la legge elettorale ha ridotto la possibilità di esercitare spazi di democrazia, aumentando le firme, è un fatto positivo”. “Voglio ricordare solo che Giorgia Meloni, nel 2013 presentò Fratelli d’Italia con 26.000 firme. Oggi Giorgia Meloni impedisce a chi è fuori dal Parlamento di potersi presentare a meno che non raccolga tra le 450 e le 500.000 firme”, sottolinea ancora Bonelli, che definisce questa nuova norma “una cosa assurda, un atteggiamento e un comportamento autoritario che rinnega la storia politica di Giorgia Meloni”. Sulla possibilità che sia Progetto civico l’area riformista del campo largo, Bonelli dice che “non sarà solamente” il partito di Onorato, ma che comunque non compete ad Avs decidere chi va a definire quest’area. “Se ci sarà una presenza di centro di area liberal-democratica ben venga, ci confronteremo ovviamente sul programma”, ricordando come la linea di Avs, condivisa con Nicola Fratoianni, è di non porre “veti sulle persone, ma noi poniamo veti sulle questioni programmatiche, ovvero sul tema della sanità pubblica, sul tema della crisi climatica, del riarmo e di tante altre questioni”.