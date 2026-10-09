Belgio, scontri a Bruxelles durante protesta contro l'austerità: in piazza circa 30mila persone

(LaPresse) – Scontri tra manifestanti e polizia sono scoppiati a Bruxelles, in Belgio, dove circa 30mila persone sono scese in piazza contro l’aumento del costo della vita e le misure di austerità introdotte dal governo belga. Secondo la polizia, gli incidenti sono stati provocati da gruppi estranei alla manifestazione sindacale. Decine di persone, molte delle quali giovani vestiti di nero e con il volto coperto, hanno lanciato pietre e petardi contro gli agenti nei pressi della stazione ferroviaria centrale, appiccando diversi incendi, tra cui uno a un gruppo di biciclette e monopattini elettrici. Le forze dell’ordine sono intervenute con gas lacrimogeni, cannoni ad acqua e cariche con manganelli per disperdere i responsabili. Gli scontri hanno provocato disagi alla circolazione e ai trasporti pubblici della capitale. La protesta era stata organizzata dai sindacati mentre il governo belga è impegnato nella difficile definizione del bilancio per il prossimo anno, in un contesto di elevato debito pubblico. I rappresentanti sindacali hanno preso le distanze dai disordini, sottolineando che il corteo principale, composto da lavoratori e sostenitori vestiti prevalentemente di rosso e verde, si è svolto pacificamente nel centro della città. Gli incidenti nella capitale seguono una settimana di tensioni a Liegi, dove le autorità avevano vietato gli assembramenti dopo scontri tra studenti e polizia e atti vandalici contro alcuni negozi. Nella città erano state arrestate oltre 200 persone e decine di agenti erano rimasti feriti.