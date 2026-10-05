Torino, le legali di Malatesta: "Ha risposto a tutto e respinto le accuse"

Bruno Malatesta ha respinto “tutte le accuse radicalmente”. “Ha risposto, ha dato la sua lettura. Ha risposto ad ogni contestazione. Aver risposto significa essersi messo a disposizione, aver avuto un atteggiamento di collaborazione, aver cercato di spiegare la sua posizione”. Così Giovanna Fontanelli e Antonella Primicerj, legali di Bruno Malatesta, dopo l’interrogatorio del 59enne, arrestato lo scorso giovedì con le accuse di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata. L’interrogatorio è durato circa 3 ore.

“Lui non curava nessuno. Le persone che hanno avuto bisogno sono andate dal medico. Non ha mai promesso guarigioni. Gli immobili sono rimasti intestati a chi ha comprato gli immobili”, ha aggiunto l’avvocata Primicerj. Le intercettazioni che inchioderebbero Bruno Malatesta “ci sono, ma lui ha dato la sua versione su tutto. Sono imputazioni molto gravi che coinvolgono persone vulnerabili. Per noi il silenzio è una forma di rispetto nei confronti di tutti. Non dimentichiamo che ci sono le indagini in corso”, ha aggiunto Fontanelli, precisando che “la truffa ai danni dello Stato non è oggetto di misura cautelare”.